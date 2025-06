Vamos falar da estação mais fria do ano?

Peças que não podem faltar no seu guarda-roupa

É no inverno que nossas produções ganham um brilho a mais. O charme e a elegância da estação são indiscutíveis. Por outro lado, as dúvidas do que e como usar as mais variadas peças da estação surgem na cabeça da maioria. E começa com o conhecido “não tenho o que vestir”. O que não é verdade, certo? Então, para não errar neste inverno, aposte nas dicas a seguir e arrase!

A jaqueta de couro é um clássico necessário e fácil de combinar com as demais peças do seu guarda-roupa. Dura anos e anos, nunca sai de moda e vai muito bem em diversas ocasiões.

Uma das peças-chave e o Tricot. Por ser uma roupa confortável, prática e cheia de estilo torna-se indispensável no inverno, podendo ser de gola alta caso queira ficar um pouco mais quentinha. Invista nas sobreposições e garanta um look quentinho e cheio de estilo. Camisas e tricot são ótimas opções para incrementar os looks. Além disso, um bom tricot é a solução quase perfeita para não termos preguiça de levantar da cama pela manhã, não é mesmo?!

As botas também não podem faltar! Dos mais diferenciados modelos, cores, comprimentos e material. Para uma silhueta mais alongada, use sempre monocromia da cintura para baixo, como calça ou saia/shorts + meia-calça e sapato da mesma cor. Outra dica para alongar a silhueta são as botas de bico fino.