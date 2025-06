Juros sobem, novamente, maior patamar em 20 anos

Se não fossem as incertezas com as tarifas americanas e o com os conflitos, notadamente entre Israel e Irã (impacto direto no preço do petróleo), a alta dos juros aqui e a manutenção dos juros nos Estados Unidos, tenderiam a derrubar a cotação do dólar, isso porque, o diferencial de juros atrairia o capital estrangeiro, ampliando a oferta da moeda estrangeira, derrubando a cotação. É preciso aguardar para ver o comportamento dos investidores: apostam no diferencial de juros ou se mantém cautelosos diante do cenário de incertezas com os conflitos existentes.

Brasil se declara livre da gripe aviária

O Brasil se declarou livre de gripe após ficar 28 dias sem registrar novos casos em granjas, informou o Ministério da Agricultura. O prazo começou a ser contado em 22 de maio, depois do fim da desinfecção da granja de Montenegro (RS), onde houve o primeiro e único foco da doença em aves comerciais no Brasil, em maio. O governo comunicou o novo status à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e está notificando os países que compram frango brasileiro. Agora, o governo espera que os compradores retirem os bloqueios ou reduzam a área restrita. Mas isso não deve acontecer de forma imediata. Horas depois de oficializar que o Brasil estava livre da gripe aviária, o Ministério da Agricultura divulgou que a África do Sul reduziu a área de embargo, que antes era para todo o país, e agora se limita ao Rio Grande do Sul.