Antigo Cine Bauru: terreno recebe capinação e reparos após queixa

O terreno onde funcionou o Cine Bauru por 20 anos, no cruzamento das ruas Treze de Maio e Cussy Júnior, no Centro, passou por capinação e teve o portão social consertado com nova grade após queixas de moradores e repercussão de reportagem publicada pelo JC/JCNET no último fim de semana.

Segundo relatos de moradores e comerciantes, pessoas interessadas em furtar materiais metálicos e consumir drogas teriam arrombado o portão e entrado no local, como ocorreu na madrugada do último dia 12. Além da insegurança, o mato alto favorecia o aparecimento de insetos e escorpiões nos imóveis vizinhos. Moradores também relataram que o terreno vinha sendo usado como ponto de acesso e rota de fuga por criminosos. A situação levou o proprietário a providenciar os ajustes na área.

O antigo Cine Bauru foi inaugurado no local em 1980. A demolição do prédio teve início em 2011 e foi concluída em 2012.