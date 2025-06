Paschoalotto realiza seleção de vagas de atendimento em Bauru

A Paschoalotto promove neste sábado (21) uma ação de recrutamento presencial voltada a candidatos interessados em atuar na área de atendimento ao cliente. A seleção será realizada no Teatro Municipal “Celina Lourdes Alves Neves”, em Bauru, das 9h às 12h, e não exige experiência prévia, sendo uma excelente oportunidade também para quem busca o primeiro emprego.

As vagas são para atuação em regime de meio período, com carteira assinada e salário de até R$ 1.656,01, além de vale-alimentação. Os candidatos devem comparecer ao local portando documento com foto e currículo atualizado, sem necessidade de agendamento prévio.

Reconhecida nacionalmente como uma das maiores empresas de relacionamento com o cliente, a Paschoalotto tem se destacado também pelo ambiente de trabalho acolhedor e pela valorização de seus profissionais. Em 2024, foi novamente certificada com o selo FEEX FIA, que reconhece as melhores empresas para se trabalhar no país, com base na opinião dos próprios colaboradores.