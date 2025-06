Caio Mancha já foi artilheiro da Copa Paulista duas vezes

Ele tem intimidade com as redes adversárias, principalmente quando se trata de Copa Paulista. O centroavante Caio Mancha está na história da competição como o único jogador a ser artilheiro duas vezes, feitos que obteve em 2021 e 2022, quando defendia a Portuguesa — inclusive conquistando o título.

O atacante destaca que ambas as artilharias foram consequências do trabalho em equipe. “O mérito não é individual, é coletivo. A gente sabe que a Copa Paulista não é nada fácil. Seguimos treinando, trabalhando e nos dedicando para ter êxito. Então, eu espero, se Deus abençoar, fazer gols com a camisa do Noroeste também”, destaca ele.

Caio Mancha acrescenta que é um jogador solidário e que tenta ajudar a equipe da melhor maneira possível. “Dentro da área é onde procuro me posicionar para aproveitar os passes e tentar convertê-los em gols. E, como eu disse, nada se faz sozinho”, frisa o atacante noroestino.

O Noroeste tem sua estreia marcada para este sábado (21), às 19h, contra o Grêmio Prudente, no Alfredão. O Norusca está no Grupo 1, com o próprio Grêmio Prudente, Linense, Monte Azul e Araçatuba.