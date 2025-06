Du Mauad: VAI NORUSCA!

Pra matar a saudade! Exatos 118 dias depois da última partida oficial no Alfredão, o Noroeste entrará em campo amanhã, às 19h, pra fazer sua estreia na Copa Paulista contra o forte time do Grêmio Prudente. O torcedor alvirrubro poderá vibrar novamente com o seu time do coração em busca de mais uma conquista. Após empatar com a Portuguesa por 1 a 1 na rodada final do Paulistão (no dia 23 de fevereiro desse ano) e se manter na elite do futebol paulista, o jogo de amanhã no Alfredo de Castilho será o início de uma caminhada atípica na história do Norusca. Diferente de todas as outras competições já disputadas, apenas o título interessa ao clube bauruense. Além de conquistar a permanência no Paulistão de 2026, o Noroeste assegurou também a presença na Série D da próxima temporada. Portanto, só nos resta buscar o título da Copa Paulista (que seria o tri) e garantir presença na Copa do Brasil. Teríamos um ano com calendário completo. O sonho de todo torcedor noroestino já começou...

Essa será a 2ª rodada do Grupo A da Copa Paulista. Após analisar os 2 jogos da rodada inicial (vitória do Araçatuba sobre o Linense por 2 a 1 e do Grêmio Prudente por 3 a 1 em cima do Monte Azul), o time de Prudente aparece como o melhor entre os 4 adversários do Norusca. Já temos então uma “decisão” logo na estreia. Baseado no jogo-treino contra o Botafogo (no último sábado) acredito que o Noroeste deva iniciar a partida com: Jeferson Romário, Radeche, Gabriel Almeida, Joanderson e Maia; John Everson, Wendel Lessa e Isael; DG, Caio Mancha e Artur. John Egito é boa opção...

O Grêmio Prudente deve manter a mesma formação da estreia: João Paulo, Mika, Borech, Alan Uchôa e Mateus Muller; Dérick, Igor Ribeiro, Favero e Kauan; Alan James e Wagner. O técnico Rogério Corrêa com certeza virá com o time mais “fechadinho” pra encarar o Norusca. Os destaques são o Uchôa (firme na marcação e no apoio), Dérick que tem muita força (mas erra muito passe) e os bons jogadores Favero e Kauan. Time perigoso...