Inverno começa com menos chuva e mais calor nesta sexta

O volume já registrado representa uma mudança significativa em relação a junho de 2024, que terminou com apenas 1 milímetro de precipitação. O resultado atual também quebra um ciclo de cinco meses consecutivos — de janeiro a maio — com chuvas abaixo da média na cidade.

E a expectativa é de que o acumulado continue subindo. Uma nova frente fria deve chegar ao estado de São Paulo na próxima segunda-feira (23), trazendo mais chuva para Bauru. Outros sistemas frontais previstos até o fim do mês devem reforçar esse cenário.

Apesar das chuvas acima do normal, as temperaturas seguem oscilando. Os extremos registrados até agora foram mínima de 7,8°C no dia 12 — a segunda menor do ano — e máxima de 29,3°C no dia 4.