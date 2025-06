Beneficência orienta sobre descarte de perfurocortantes

Em celebração ao Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho, comemorado em 28 de abril, os Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, com o apoio da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), promoveram um Diálogo de Segurança (DDS) sobre o manuseio e descarte correto dos perfurocortantes.

O objetivo do evento foi conscientizar os colaboradores sobre a importância do uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), do descarte correto de materiais em recipientes específicos e da necessidade de evitar práticas que aumentam o risco de acidentes, como reencapar agulhas ou ultrapassar o limite de capacidade das caixas de descarte de perfurocortantes.

Buscando tornar o momento mais leve e reflexivo, os participantes tiveram a oportunidade de interagir com um protótipo de uma caixa box de descarte, decorada com a frase "Doces ou Picada?". Ao acessar o interior da caixa, o colaborador retirava uma bala acompanhada de uma frase motivacional, incentivando a reflexão sobre as consequências dos acidentes e a importância da segurança no ambiente de trabalho.