Picadas por animais peçonhentos batem recorde em 2024

Bauru atingiu 542 casos de acidentes por animais peçonhentos em 2024, um recorde desde o início da série histórica, em 2007. Os escorpiões lideram os registros, com 429 notificações. Aranhas aparecem em segundo lugar, com 58 ocorrências. Os dados são do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies), ligado ao Governo do Estado de São Paulo, e mostram mais de uma ocorrência diária na cidade, em média, no ano passado.

O cenário não mudou muito em 2025. Até junho, foram contabilizados 197 acidentes, dos quais 153 envolveram escorpiões. A maioria das vítimas está na faixa etária entre 20 e 29 anos e é do sexo masculino. Nesse grupo, foram 493 ocorrências entre 2007 e 2025.