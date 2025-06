Diário Oficial publica novas regras do Teatro Celina Lourdes

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (19) o decreto com o regulamento do uso do Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', que foi reinaugurado em maio, após ampla reforma, com novo sistema de climatização e a modernização com novos sistemas de iluminação e de som, novas cortinas, reforma das poltronas, e pintura interna e externa. A climatização foi feita em todo o Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva', incluindo a Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, as salas, o auditório, e a Secretaria de Cultura. O investimento foi de mais de R$ 5.000.000,00, com recursos próprios do município.

O Teatro Municipal poderá sediar a realização de atividades artísticas e culturais, tais como espetáculos teatrais, de dança, musicais, circenses, performances, projeções audiovisuais, concertos, óperas, mostras, festivais, entre outras ações e modalidades pertinentes, podendo ser autorizado o seu uso, mediante formalização do correspondente termo de autorização de uso, para as seguintes condições.

- Para pessoas físicas ou jurídicas, instituições, organizações, grupos artísticos e culturais, entidades filantrópicas, órgãos públicos, organizações da sociedade civil, empresas, instituições de ensino, desde que com a finalidade de desenvolver e apresentar espetáculos e/ou realizações artístico-culturais, nos termos deste regulamento