Sebrae leva bauruenses à maior feira de artesanato da AL

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon), está com inscrições abertas para a missão empresarial que levará artesãos de Bauru à Mega Artesanal 2025, no São Paulo Expo, no dia 5 de julho. São 44 vagas para artesãos formalizados e as inscrições devem ser feitas pelo link até o dia 27 de junho.

Alguns requisitos são necessários para participar da missão: ser artesão formalizado ou possuir Carteira Nacional do Artesão com cadastro ativo no Sicab; ser maior de 18 anos e residir e atuar no município de Bauru.

O transporte tem custo simbólico de R$ 20,00 por participante. Já a alimentação durante o evento e a credencial de entrada são de responsabilidade individual. A credencial deve ser adquirida previamente no site oficial do evento: