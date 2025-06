Palmeiras vence o Al Ahly e fica perto da vaga nas oitavas

O Palmeiras viveu fortes emoções nesta quinta (19), mas conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes. O Alviverde quase viu Veiga ser expulso no primeiro tempo, e precisou do "plano" de Abel Ferreira para deslanchar e bater o Al Ahly, por 2 a 0, no MetLife Stadium. Para aumentar o drama, o confronto foi paralisado logo após o gol de Flaco López - segundo do clube paulista - por alerta de tempestade. Abou Ali, contra, abriu o marcador.

O Alviverde só deslanchou no segundo tempo, após alteração dupla de Abel. O português colocou Flaco López - que participou dos dois gols - e Maurício, que deu assistência para o segundo.

O confronto ficou paralisado por 48 minutos por alerta de tempestade, e jogo recomeçou com sol e pingos de chuva.