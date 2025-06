Corpus Christi reúne fiéis e colore o Centro de Bauru; VÍDEO

Todas as paróquias de Bauru se unem, desde as 8h desta quinta-feira (19), para celebrar Corpus Christi com a tradicional decoração colorida de tapetes feitos com pó de serra e outros materiais, em ruas do Centro. A expectativa é reunir cerca de 3 mil fiéis durante a cerimônia religiosa, que começará na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus e será encerrada na Catedral do Divino Espírito Santo, na Praça Rui Barbosa.

Segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), não há previsão de chuva neste feriado. Devido à atuação de uma massa de ar mais seco e frio, o tempo deverá permanecer estável, com céu claro a parcialmente nublado.

Marcada para ter início às 16h30, a missa campal na Paróquia Santa Teresinha será presidida pelo bispo diocesano dom Rubens Sevilha e contará com a presença de padres de todas as paróquias de Bauru. Após a comunhão, os fiéis sairão em procissão em um trajeto de cerca de um quilômetro de extensão, passando pelas vias ornamentadas, que são símbolo de Corpus Christi.