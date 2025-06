Agudos é contemplado com R$ 1,5 milhões do Estado

O prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Rafael Lima, esteve em Presidente Prudente, nesta terça-feira (17), para participar de evento com o governador Tarcísio de Freitas e autoridades. No encontro, o município foi contemplado com R$ 1,5 milhão para investimentos na agricultura.

Por meio de articulações do vereador Billy, que fez parte da comitiva juntamente com o secretário de Agricultura, Cristiano Nakaia, Agudos recebeu um caminhão-pipa. Os demais recursos referem-se a convênios do Programa Melhor Caminho e do Programa Município Agro.

O primeiro visa à recuperação e conservação de estradas rurais. A iniciativa, segundo o Executivo, busca melhorar a infraestrutura no campo, facilitando o acesso e o escoamento da produção agrícola, além de promover desenvolvimento sustentável e qualidade de vida na zona rural.