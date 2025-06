Bauru: funcionamento de serviços no feriado de Corpus Christi

Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Bela Vista, Geisel, Mary Dota e Independência vão funcionar nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20) das 19h às 23h, e neste sábado (21) das 8h às 18h, inclusive com aplicação de vacinas. Os demais serviços funcionam até quarta-feira (18), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na segunda-feira (23), às 8h.

CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.