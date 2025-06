Projeto de judô do BTC é destaque com 6 medalhas em Jaú

As crianças e os jovens do Projeto Judô para Todos, realizado no Bauru Tênis Clube com patrocínio do Escritório Abramides Gonçalves Advogados, conquistaram seis medalhas na 8.ª Copa de Judô de Jaú.

A arte marcial, comandada no BTC pelo sensei faixa coral Sergio Caumo, rendeu um ouro com Vitor Hugo Oliveira; três pratas com Luciano de Almeida Nogueira, Pedro Henrique Correa e Heitor Frizone Silvestre; e um bronze com Pedro Henrique Greco. Também participou de forma honrosa Julia Inhesta Ribeiro.

A competição contou com a participação de 10 associações de cinco cidades: Bauru, Jaú, Lins, Pederneiras e Botucatu.