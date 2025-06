Treino do Noroeste recebe visita de crianças e jovens da Apae

Nunca será só futebol! Nesta segunda?feira (16), foi dia de o Noroeste abraçar a Apae Bauru, abrindo uma tarde de treino para crianças e jovens assistidos pela entidade conhecerem as dependências do Estádio Alfredo de Castilho e do Centro de Treinamento. Eles interagiram com os atletas e também, claro, baterem uma bola no gramado do Alfredão. A alegria deles contagiou o elenco, que tem estreia na Copa Paulista marcada para este sábado, às 19?h, contra o Grêmio Prudente, em Bauru.

Por iniciativa da professora Mariana Ferreira, com apoio da comunicação do clube e da comissão técnica noroestina, o objetivo do encontro foi proporcionar às crianças uma vivência no Norusca, para criar e fortalecer vínculo emocional com o time da cidade onde nasceram e residem.

O Esporte Clube Noroeste comunica que une forças e está sempre à disposição da entidade bauruense, que recentemente também ganhou voz do Poder Público, para resgatar o protagonismo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).