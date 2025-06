Há menos de um mês do Amadorzão, estádio é furtado e Semel faz BO

O Estádio Municipal Toninho Guerreiro, no Núcleo Mary Dota, pode não sediar as primeiras rodadas dos campeonatos de futebol amador de Bauru, cuja estreia está marcada para 6 de julho — ou seja, em menos de um mês. Isso porque as dependências do local, ainda em reforma, foram recentemente alvo de furtos e depredações. Foram levados vasos sanitários, luminárias, torneiras, fiação elétrica e outros itens da estrutura recém-instalada, segundo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel).

De acordo com portais especializados, diversos fatores influenciam no tempo necessário para que a grama se desenvolva adequadamente, como as condições do solo, o clima e a frequência de irrigação. Em geral, o processo leva de 10 a 14 dias, mas, em alguns casos, o período necessário para que se estabeleça com raízes fortes pode chegar a quatro a seis semanas.