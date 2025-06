Shirlen leva bronze inédito; Vinicius luta na sexta pela Seleção

Após a medalha histórica de Shirlen Nascimento no domingo (15), o Sesi Judô segue com seus representantes no Mundial Sênior de Judô para a disputa das equipes mistas. O torneio, sediado em Budapeste, na Hungria, terá as competições por times na sexta-feira (20), a partir da 5h, horário de Brasília.

No domingo, Shirlen conquistou a primeira medalha da história do Sesi Judô em um Campeonato Mundial Sênior. A atleta do Sesi Botucatu bateu a judoca do Turcomenistão, Maysa Pardayeva, na luta pela medalha de bronze, estreando de forma marcante em Mundiais já com seu primeiro pódio.

Agora, Shirlen Nascimento segue com a Seleção Brasileira em Budapeste, torcendo por seus colegas de time e se preparando para a disputa das equipes mistas, no último dia do torneio.