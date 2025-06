Noroeste fará treino aberto para torcida nesta sexta-feira

O Noroeste abrirá os portões do Estádio Alfredo de Castilho para sua torcida acompanhar um treino aberto na tarde desta sexta-feira (20), véspera da estreia do time na Copa Paulista Sicredi 2025. O trabalho da equipe alvirrubra começará na academia às 15h30 e, depois, seguirá para uma atividade coletiva com bola no gramado do Alfredão, às 16h, para os torcedores acompanharem.

O acesso dos pedestres será pela portaria principal do Noroeste, na rua Benedito Eleutério, 4-10.

Noroeste e Grêmio Prudente se enfrentam neste sábado (21), às 19h, em Bauru, pela segunda rodada da competição. A Maquininha Vermelha está no Grupo 1, com Linense, Monte Azul, Araçatuba e o próprio Grêmio Prudente.