Procissão de Corpus Christi deve reunir cerca de 3 mil fiéis

Todas as paróquias de Bauru se unem nesta quinta-feira (19) para celebrar Corpus Christi. A programação contará com missa campal e procissão que seguirá por ruas da região central de Bauru com a tradicional decoração colorida de tapetes feitos com pó de serra e outros materiais. A expectativa é reunir cerca de 3 mil fiéis durante a cerimônia religiosa, que começará na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus e será encerrada na Catedral do Divino Espírito Santo, na Praça Rui Barbosa.

Marcada para ter início às 16h30, a missa campal na Paróquia Santa Teresinha será presidida pelo bispo diocesano dom Rubens Sevilha e contará com a presença de padres de todas as paróquias de Bauru. Após a comunhão, os fiéis sairão em procissão em um trajeto de cerca de um quilômetro de extensão, passando pelas vias ornamentadas, que são símbolo de Corpus Christi.

"As paróquias estarão nas ruas preparando os tapetes e pintando as ruas a partir das 8h. Após a missa campal, sairemos em procissão com o Santo do Sacramento por volta de 17h30, passando pelas ruas Sete de Setembro, Gustavo Maciel e Primeiro de Agosto ", explica o assessor eclesiástico da comunicação social da Diocese de Bauru, padre Alex Augusto Manoel de Souza.