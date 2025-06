'Renovo na Rua' fará ações no sábado

No mesmo horário, a Praça do Penta, na Vila Industrial, recebe ações voltadas para crianças, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel). As atividades seguem até às 15h.

A programação começa às 9h, com a Caminhada da Paz. A saída será da sede da igreja, na rua Samuel Casali, 3-138, até a Escola Maria Aparecida Masquieto, no Parque Jaraguá.

A Igreja AD Renovo promove neste sábado (21) uma série de atividades gratuitas em diversos pontos de Bauru. O "Projeto Renovo na Rua" oferece serviços sociais, apresentações musicais e atrações para todas as idades ao longo do dia.

A partir das 9h, a Rodoviária de Bauru será palco de uma apresentação do Coral Renovo. Em seguida, a Caminhada da Paz continua pelo calçadão da Batista de Carvalho.

Também às 9h, o distrito de Tibiriçá sedia um drive-thru com orações e apoio social no centro do bairro. O encerramento ocorre das 18h30 às 22h, na rua José Munhoz, quadra 5, no Jardim Araruna. Com apoio da Secretaria de Cultura, o caminhão-palco receberá apresentações da Orquestra Sinfônica Renovo — formada majoritariamente por músicos da Orquestra Municipal.