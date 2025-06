PM participa de aniversário temático de criança em Bauru

A Polícia Militar de Bauru, por meio do 4.º Batalhão de Caçadores (BC), publicou em suas redes sociais que se sentiu honrada em participar de uma festa infantil com tema policial, na qual foi a homenageada. O evento celebrou os 5 anos de Matteo, que comemorou a data com vestes semelhantes às do cabo Portari e do soldado Mazini, representantes do Batalhão.

“No último sábado (14), o pequeno Matteo completou 5 anos e teve uma surpresa especial: a visita dos policiais militares do 4.º Batalhão de Caçadores! Matteo é um grande admirador da Polícia Militar e nos recebeu com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos que encheu nossos corações de alegria”, publicou o BC nas redes sociais.

A corporação destacou ainda que valoriza cada gesto de carinho da comunidade e se orgulha de estar presente em momentos tão especiais como esse. “Parabéns, Matteo! Que sua vida seja sempre guiada pela alegria, pelo respeito e pelos bons valores”, finaliza a publicação.