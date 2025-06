Noroeste convoca torcida para sua estreia na Copa Paulista

O Esporte Clube Noroeste convoca seus torcedores a adquirir ingressos e prestigiar o time na estreia da Copa Paulista Sicredi 2025, neste sábado (21), às 19h, diante do Grêmio Prudente, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O Norusca disponibilizou nove pontos de comercialização espalhados pela cidade, incluindo opções na internet. Há pontos de venda que funcionam também aos sábados e domingos, com horários flexíveis.

O Alvirrubro também destaca que os planos de Sócio Norusca podem ser adquiridos pelo site http://noroeste.eusoutorcedor.com.br. Nessa página, também é possível comprar ingressos sem sair de casa.

PONTOS DE VENDA

* RR Store - Av. Comendador José da Silva Martha, 21-80, Vila Serrão | Segunda a sexta, das 9h às 18h, sábado das 8h às 12h.

* Auto Posto Shell (Vila Aviação) - Av. Dr. Mário Oliveira Mattosinhos, 1-30 | Diariamente, das 8h às 0h.

* Posto Shell Rede LK (Aeroporto) - Alameda Octavio Pinheiro Brizola nº 23 | Diariamente, das 6h às 23h.

* Sede Sangue Rubro - Rua Wenceslau Braz, 13-12, em frente à entrada principal do estádio, na Vila Pacífico | Quarta a sexta, das 10h às 17h30, sábado das 10h às 16h.

* Farmácia A Medicinal - Rua Gustavo Maciel, 18-66, Jardim Nasralla | Segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado das 8h às 13h.

* Eletro Ponto - Rua Almeida Brandão, 11-16, Vila Cardia | Segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 12h.

* FarmaCentro (Mary Dota) - Av. Doutor Marcos de Paula Raphael, 13-13 | Segunda a sábado, das 8h às 22h45, domingo das 8h às 13h.

* Loja Copical Sul - Av. Getúlio Vargas, 17-70, Jardim Europa | Segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 12h

* Bar do Marcinho – Rua Silva Jardim, 14-79, Jd. Bela Vista | Segunda a sexta, das 16h às 0h, sábado das 10h às 19h e domingo das 9h Às 17h.