Associação conquista título feminino na Copa Sub-16

A equipe feminina da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) brilhou na Copa Sub-16 de Polo Aquático, realizada entre os dias 12 e 15 de junho, na piscina do Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo (SP). A competição foi organizada pela Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB) e reuniu os principais clubes formadores da modalidade no país.

Com atuações sólidas e grande entrosamento, a ABDA sagrou-se campeã invicta da categoria feminina, superando na decisão a forte equipe do Clube de Regatas do Flamengo. O Esporte Clube Pinheiros (ECP) completou o pódio na terceira colocação.

Além do título coletivo feminino, a equipe da ABDA também comemorou premiações individuais. Nicolly da Silva Fernandes dos Santos foi o grande destaque da competição, levando os prêmios de artilheira e MVP (jogadora mais valiosa). Ela e a companheira de equipe Ana Laura dos Santos Miranda também foram escolhidas para integrar a seleção do campeonato, nas posições de atacante e marcadora, respectivamente.