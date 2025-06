Workshop gratuito do Sebrae-SP aborda tendências sustentáveis

Com a proposta de promover uma reflexão sobre os desafios e oportunidades da moda autoral e sustentável, o Sebrae-SP realiza nesta terça-feira (17) o workshop online "Tendências sustentáveis na moda autoral: como incorporar práticas ecológicas ao seu negócio". As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

Voltado a empreendedores, estudantes e interessados em empreender no segmento da moda e que desejam alinhar seus projetos às exigências de um mercado cada vez mais consciente, o curso apresenta estratégias práticas para tornar negócios mais sustentáveis, do processo criativo à gestão de resíduos.

Um dos grandes destaques do workshop será a participação especial de Amanda Santos, idealizadora do Selo Retece, o primeiro selo de sustentabilidade do Brasil que certifica a destinação ambientalmente correta dos resíduos têxteis. Com uma trajetória marcada pelo ativismo ecológico e inovação no setor, Amanda compartilhará sua experiência e apontará caminhos possíveis para uma moda mais responsável e comprometida com o futuro do planeta.