Campanha 'Junho Verde' reforça conscientização sobre a escoliose

Junho é o mês dedicado à conscientização sobre a saúde da coluna vertebral — e um dos focos principais da campanha "Junho Verde" é a escoliose, condição que atinge de 2% a 4% da população mundial e pode impactar diretamente o desenvolvimento físico e emocional de crianças e adolescentes.

A escoliose é uma curvatura anormal da coluna, com formato semelhante a um "S" ou "C", que pode se desenvolver de forma silenciosa e sem sintomas aparentes. A forma mais comum é a Escoliose Idiopática do Adolescente (EIA), responsável por até 80% dos casos. Atinge, principalmente, meninas entre 10 e 15 anos, período marcado pelo rápido crescimento e transformações corporais.

Apesar de não ter causa conhecida — como indica o termo "idiopática" — e não poder ser prevenida, a condição pode ser tratada com eficácia quando diagnosticada precocemente. Entre os sinais de alerta estão ombros ou quadris desalinhados, escápulas proeminentes e a percepção de que o corpo da criança está "entortando" para um dos lados.