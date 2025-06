Zubeldía pede demissão após sequência de derrotas do São Paulo

Hernan Crespo, que comandou o São Paulo em 2021, quando venceu o título do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, é o preferido para assumir o cargo.

Luis Zubeldía não é mais o treinador do São Paulo. O argentino de 44 anos pediu demissão durante reunião com a diretoria tricolor na manhã desta segunda-feira (16), após uma sequência ruim de três derrotas no Campeonato Brasileiro, a últimas delas por 3 a 1 contra o Vasco, em pleno Morumbis.

Com Zubeldía, o São Paulo chegou às quartas de final da Copa Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista em 2024, eliminado por Botafogo, Atlético-MG e Novorizontino, respectivamente.

Em 2025, o São Paulo caiu no estadual nas semifinais para o Palmeiras. No Brasileiro, o time ocupa atualmente a 14ª posição na tabela de classificação, perigando com a zona de rebaixamento, com duas vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Já na Libertadores, o time avançou em primeiro em seu grupo e pega o Atlético Nacional, da Colômbia, nas oitavas de final. Pela Copa do Brasil, o próximo compromisso, também pela fase oitavas de final, é contra o Athletico-PR.