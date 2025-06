Noroeste tem 9 pontos de vendas de ingresso na semana da estreia

O Esporte Clube Noroeste está com nove pontos de comercialização de ingressos para a sua estreia na Copa Paulista Sicredi 2025, que acontecerá no próximo sábado, dia 21, às 19h. O duelo será contra o Grêmio Prudente, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Há pontos de venda, inclusive, que abrem aos sábados e domingos, com horários flexíveis.

O Alvirrubro também destaca que os planos de Sócio Torcedor podem ser adquiridos pelo site http://noroeste.eusoutorcedor.com.br .

PONTOS DE VENDA