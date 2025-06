Du Mauad: aí vem o Norusca!

As impressões do empate do Noroeste no último jogo-treino...

Vou começar dizendo que gostei do que vi. O Noroeste empatou novamente com o time do Botafogo (que irá jogar a Copa Paulista) por 1 a 1, no sábado (dia 14), no Alfredão. O jogo-treino mostrou obviamente que o Norusca ainda não está pronto, mas já começa a ter a “cara” de como pretende disputar a competição que começou nesse fim de semana e que terá a estreia do alvirrubro nesse próximo sábado. Antes de falar sobre o esquema tático (que foi mudando durante a partida) e a atuação dos jogadores, vamos com a história do jogo. O técnico Ivan Canela colocou o time inicial com: Jeferson Romário, Radeche, Gabriel Almeida, Joanderson e Diego Maia; John Everson, Wendel Lessa e Elvis; Artur Melo, Caio Mancha e DG. O Botafogo abriu o placar aos 32 do 1º tempo. Elvis se machucou e Isael entrou. Em bela cobrança de falta, Isael guardou e decretou o empate aos 41. O placar não mudou na 2ª etapa. Final de jogo: 1 a 1. Repetindo o placar do jogo-treino em Ribeirão...

O esquema tático: o técnico Ivan Canela começou com o time no 4-3-3. Uma linha defensiva bem posicionada, o volante John Everson á frente da zaga, auxiliando na saída de bola. Dois meias (um de cada lado): Elvis pela direita e Wendel Lessa pela esquerda e três atacantes: Artur Melo pela direita, DG pela esquerda e Caio Mancha centralizado. No começo do jogo o time encontrou muitas dificuldades pra vencer a marcação do Botafogo. Logo os pontas se inverteram. DG foi jogar na direita e Artur na esquerda. A mudança tática veio após sofrer o gol...