Russell vence e Norris abandona após batida com líder Piastri

A disputa era mesmo pelo último lugar no pódio, com Piastri tendo pneus mais novos e seguindo o italiano de perto, e Norris chegando na cola do líder do campeonato também.

A McLaren liberou seus pilotos para a disputa e Norris passou a pressionar muito Piastri. Na reta dos boxes, ele chegou muito perto do australiano, ficou sem espaço, e bateu na traseira de Piastri, abandonando e causando um Safety Car.

O australiano seguiu e ampliou ainda mais sua vantagem na liderança do campeonato, e agora tem 22 pontos a mais que Norris.