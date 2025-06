Evento para empresários traz a Bauru o ex-ministro Paulo Guedes

Em meio a um cenário econômico desafiador, o Solar Tecno Experience 2025 chega com uma proposta ousada: transformar incertezas em vantagem competitiva para empresários e investidores que buscam crescimento sólido em 2025. O evento será realizado no dia 28 de junho, no Alameda Hall, em Bauru (SP), reunindo alguns dos principais nomes da economia e do setor empresarial brasileiro.

Entre os palestrantes confirmados estão Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, e Alexandre Baldy, presidente da BYD no Brasil, que trarão insights valiosos sobre as perspectivas da economia nacional, o impacto da reforma tributária, além de estratégias para navegar em tempos de juros altos e aproveitar as oportunidades da economia verde.

Com um formato inovador, o Solar Tecno Experience vai além das tradicionais palestras. O evento propõe uma imersão de um dia com informação 100% aplicada, focada em estratégias práticas para otimização tributária, preservação patrimonial e novos modelos de investimento em setores estratégicos como energia renovável e ativos imobiliários.