Bauru e região podem ter chuva novamente neste domingo, diz IPMet

A cidade de Bauru e municípios da região podem registrar o retorno de chuvas isoladas neste domingo (15), de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), que registrou, nesta manhã, às 6h55, temperatura mínima de 14,1 graus, bem acima dos últimos dias gelados. Na quinta-feira (12), os termômetros chegaram a marcar 7,8 graus.

Segundo o IPMet, uma massa de ar frio e seco atuou sobre o Estado de São Paulo desde sexta-feira (13), mantendo o tempo estável, com céu claro a parcialmente nublado no interior paulista e, até então, sem previsão de chuva. No entanto, neste domingo (15), já são percebidos os impactos de uma frente fria, associada a uma área de baixa pressão, que deve causar instabilidades, com chuvas e trovoadas isoladas.

As temperaturas tendem a continuar subindo nesta segunda-feira (16). A previsão é de mínimas de 15 graus e máximas de até 27 graus, sem chuva, aponta o IPMet.