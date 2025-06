Sesi Vôlei Bauru renova com técnico Henrique Modenesi

“O sentimento, agora com mais calma e com mais tempo após a final, fazendo uma análise geral da temporada, foi de missão cumprida. Chegamos invictos na final do Paulista e infelizmente perdemos pra Osasco. Na Copa Brasil nós também não estávamos entre os favoritos e pegamos jogos difíceis, mas ali a gente já deu um sinal da força da equipe. Chegamos a liderar a Superliga por uma rodada, e novamente conseguimos passar por adversários difíceis, caso do Fluminense e do Praia, para conseguir chegar na final contra Osasco. Final, jogo único, as vezes você tem a oportunidade de fechar um set, como a gente teve no primeiro set, então fica aquele gostinho de “podia ter ido mais longe”. Mas, ao mesmo tempo, sabíamos a qualidade do time e até mesmo que pairava uma desconfiança no começo da temporada, por ser meu primeiro ano de técnico, muitas mudanças no time, então saímos satisfeitos, que conseguimos cumprir bem a missão que foi dada para nós.”

Em seu primeiro ano como técnico principal na sua carreira, Henrique Modenesi já levou a equipe para as finais dos três torneios que competiu: Paulista, Copa Brasil e Superliga. Apesar de sair com a prata nas três competições, o sentimento para o técnico foi de “missão cumprida”, considerando o alto nível do vôlei nacional:

Com a base do elenco finalista mantida e reforços importantes, como os casos de Nia Reed e Diana, o técnico prevê uma temporada ainda mais difícil, agora com as expectativas sobre o time desempenhar ainda melhor neste ano:

“A expectativa é que vai ser uma temporada dura, com cinco competições fortes. A gente sabe que vai ser uma temporada forte, as equipes se reforçaram: Osasco manteve a qualidade do elenco, Minas e Praia estão mexendo bastante no elenco, Sesc RJ Flamengo e o Fluminense se reforçaram, a gente manteve muitas jogadoras... A expectativa agora ficou mais alta, já que chegamos nas finais em todas as competições que a gente disputou. O Barueri vem forte, manteve boa parte do elenco, já foi bem no Paulista e sétimo na Superliga passada, acho que sai fortalecido. Maringá sempre é uma equipe que dificulta, Mackenzie se reforçou também... A ideia é que vai ser um campeonato muito forte com equipes bem niveladas”, disse Modenesi.

Na temporada 2024/25, Henrique estreou como técnico principal de uma equipe de vôlei. Apesar disso, o técnico do Sesi Vôlei Bauru tem uma longa história com a modalidade e com o Sesi-SP. Modenesi esteve no início do projeto de vôlei masculino do Sesi-SP, quando era sediado no Sesi Vila Leopoldina, e chegou a ser campeão brasileiro com a equipe na função de estatístico.