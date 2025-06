É mais que coceira: dermatite canina

Mas seja qual for a sua origem, a dermatite é uma condição que compromete seriamente o bem-estar dos pets e afeta emocionalmente os tutores que muitas vezes não sabem como aliviar o sofrimento de seus animais.

A coceira incessante, vermelhidão e inflamações causadas por alergias e dermatites são algumas das principais queixas nos consultórios veterinários no Brasil e no mundo.

Para esses casos, Zenrelia (ilunocitinib) tem se mostrado uma solução eficaz e segura. Desenvolvido pela Elanco Saúde Animal, o medicamento atua como inibidor oral da enzima JAK, interrompendo as vias inflamatórias responsáveis pelo prurido (coceira), e promove melhora visível nos sintomas a partir do primeiro dia de tratamento.

"Além de restaurar o conforto do animal, Zenrelia™ melhora significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Trata-se de um avanço no controle das dermatites, com eficácia contra diferentes causas, como reações alérgicas de contato, picadas de pulgas e até alergias alimentares", explica a médica-veterinária Tatiana L. R. Pavan, consultora técnica sênior da Elanco.

Alívio com respaldo científico - Zenrelia foi avaliado em três estudos clínicos robustos, incluindo um ensaio clínico randomizado duplo-cego na Europa com 338 cães, que demonstrou eficácia superior ao oclacitinib na redução de coceira e lesões cutâneas. O medicamento também foi testado em estudos nos Estados Unidos e em quatro países da Europa, sempre com participação de médicos-veterinários e tutores, utilizando escalas de avaliação clínicas reconhecidas: PVAS (escala visual de prurido) e CADESI (índice de lesões cutâneas).