Evento de adoção: um lar para eles, amor para você!

A adoção de animais é muito importante para que as protetoras de animais e ongs possam continuar ajudando os animais, uma vez que para que elas possam recolher novos animais é importante que esses sejam adotados. Mas antes de adotar por impulso é importante pensar nas seguintes questões: tenho condições de bancar as despesas de um animal? Tenho tempo para cuidar dele e do ambiente onde fica? Tenho condições de assumir um compromisso com esse pet pelos próximos 10 a 15 anos?

Após a adoção é importante ter paciência com o pet na fase de adaptação, animais adotados demoram um tempo para se acostumarem com a nova família e a nova casa. São 3 dias para começar a entender o novo ambiente e os novos tutores, 3 semanas para se acostumar com a rotina e começar a demonstrar sua verdadeira personalidade e 3 meses para se sentir em casa e criar um vínculo forte com a família.

Que tal abrir seu lar para um pet e de quebra ganhar um amor? Evento de adoção na Pet Campo sábado dia 14, das 10 às 14, na Duque de Caxias quadra 21, divulgue ao máximo com os seus contatos para que muitos pets encontrem um lar para chamar de seu.