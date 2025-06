Palmeiras estreia contra o Porto neste domingo, às 19h

O Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clubes na noite deste domingo (15), contra o Porto (POR), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), a partir das 19 horas (de Brasília). As equipes estão no Grupo A, ao lado Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). A delegação palmeirense está se preparando na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte. O clube está no local desde a última segunda-feira (9). Primeiro, desembarcou nos Estados Unidos o elenco com 21 dos 29 jogadores relacionados. O restante chegou ao local apenas na noite de quarta-feira (11).

O grupo composto por oito jogadores (Benedetti, Emiliano Martínez, Estêvão, Gustavo Gómez, Richard Ríos, Lucas Evangelista, Piquerez e Luighi) estava à serviço das seleções nacionais durante a data Fifa. Com eles presente, o técnico Abel Ferreira comandou dois treinos, traçando estratégias defensivas e ofensivas. Ficaram no Brasil apenas o meio-campista Figueiredo, que trata de uma cirurgia no joelho, e o atacante Bruno Rodrigues, em transição física após se recuperar de duas cirurgias no joelho. De resto, Abel Ferreira tem todo elenco à disposição, sem grandes problemas para escalar a equipe contra o Porto.

O time de Portugal está nos Estados Unidos desde terça-feira (10). O elenco portista tem como sede a cidade de Nova Jersey e tem feito seus treinos na Academic Success Center. Na última quinta-feira, os Dragões ganharam uma preocupação. O goleiro Diogo Costa sentiu desconforto muscular na coxa direita. Ele será reavaliado pelo Departamento Médico do clube para saber das condições de jogo.