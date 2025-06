Corajosa e versátil a cada desafio; Beatriz Sampaio (Bia Bis)

JC - Como foi essa experiência como jogadora?

Bia - Gostaria de contextualizar: as crianças da minha geração viviam sob uma hierarquia familiar firme, mas meus pais sempre me deram uma autonomia proporcional a cada idade, o que me deu autoconfiança para fazer tudo o que fiz na vida. Morávamos na Antônio Alves, na esquina com o BTC e em frente à casa do maestro Carlos Guimarães. Minha mãe me colocou para estudar piano com ele, mas eu não queria e fiquei só uns quatro meses. Então, ela me colocou no balé no BTC e, da janela da sala, vi pessoas jogando tênis na quadra. Desde então, em vez de ir para o balé, passei a ir às aulas de tênis.

JC - Com a ciência dos seus pais?