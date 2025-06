Norusca tem goleada de 9 gols no Sub-15 e Sub-17 classifica

O Noroeste comemorou, neste sábado (14), em Matão, a dupla classificação de suas categorias de base no Campeonato Paulista 2025. Diante da Matonense, no Estádio Municipal Hudson Buck Ferreira, a equipe Sub-17, comandada pelo técnico Halisson Santos, empatou em 2 a 2 com os donos da casa. Os gols noroestinos foram marcados por Lucas Pegoraro e Guilherme Oliveira. Com o resultado, o time chegou a 17 pontos no Grupo 5, onde é o 3.º colocado nesta categoria, e garantiu, matematicamente, sua vaga na segunda fase do estadual. O líder é a Ferroviária, com 22 pontos, seguido pelo XV de Jaú, com 18.

Já o time Sub-15 do Norusca, treinado por Marcelo Santos, já havia se classificado antecipadamente e voltou a vencer por goleada elástica: 9 a 1, com hat-trick de Davi Silva. O artilheiro bauruense Diogo marcou dois gols e chegou a 11, ocupando a vice-artilharia geral da categoria. Também marcaram pelo Alvirrubro Kauã Henry (2), Matheus Santos e Pedro Xavier. A equipe é líder do grupo, com 24 pontos.

Ambos os times voltam a campo para a última rodada da primeira fase do Paulista no próximo sábado (21), a partir das 9h, no clássico regional contra o XV de Jaú, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.