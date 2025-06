Noroeste e Botafogo empatam em jogo-treino antes da estreia

O Noroeste empatou com o Botafogo em 1 a 1 no seu segundo jogo-treino preparatório para a Copa Paulista Sicredi 2025, no final da tarde deste sábado (14), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

Sob comando do técnico Ivan Canela, o Norusca saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, com gol botafoguense do atacante Caíque. Ainda na primeira etapa, o meia Isael fez bela cobrança de falta e deixou tudo igual.

ESTREIA