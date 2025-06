Somos Vôlei Bauru vence cinco jogos e chega a 30 vitórias em 2025

O SVB (Somos Vôlei Bauru) atingiu a marca de 30 triunfos em 31 jogos, neste sábado (14), ao derrotar adversárias regionais em cinco confrontos no ginásio Darcy César Improta, Jardim Colonial, pela Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).

Na faixa etária 68+, o time do técnico Carlos Lenta venceu Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) por 2 a 1 (parciais de 12x15/15x12/15/12) e Areiópolis por 2 a 0 (16x14/15x06).

No 58+, aplicou 2 a 0 na Atiba (15x07/15x05) e 2x0 em Promissão (15x05/15x03). A jornada, que começou pela manhã e só terminou à tarde, foi concluída com um 2 a 0 em cima de Piratininga (15x10/15x08) no 45+. A próxima rodada pela Superliga será no dia 20 de julho, e novamente em casa.