Sesi renova com técnicos Anderson Rodrigues e Henrique Modenesi

Após anunciar o elenco para a temporada 2025/26 do vôlei nacional, o Sesi Bauru confirma a permanência do treinador Anderson Rodrigues por mais uma temporada. O técnico da equipe de Bauru vai para sua quinta temporada consecutiva no time masculino do Sesi-SP.

Na última temporada, Anderson comandou o Sesi Bauru para as semifinais do Paulista, Copa Brasil e do Sul-Americano de Clubes, além das quartas de final da Superliga. Além do trabalho pelo clube, o técnico do Sesi Bauru também levou a Seleção Brasileira Sub-21 masculina para o título Sul-Americano em 2024, classificando o time brasileiro para a disputa do Mundial em 2025.

O Sesi Bauru anunciou a permanência de 11 atletas da última temporada: Douglas Pureza, Éder, Guiga, Johan, Lucas Barreto, Luiz Andrada, Lukas Bergmann, Marcos José, Mateus Bender, Mateus Pássaro e Thiery. Os reforços para o próximo ano foram: Gabriel Vaccari, Juan Gama e Pedro Marcon.

Feminino