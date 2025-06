Inovação marca os 97 anos do Hospital Beneficência Portuguesa

Em maio de 2025, por exemplo, o Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru anunciou ter inaugurado o primeiro equipamento de ressonância magnética do Brasil com a nova configuração 1,5 Tesla, dotado de inteligência artificial e magneto selado, que proporciona exames mais rápidos e precisos.

A cerimônia reuniu diretores da Associação Beneficente Portuguesa de Bauru, médicos, colaboradores e convidados, com homenagens àqueles que já fizeram e ainda fazem parte da história do hospital. Durante o evento, muitos destacaram o quanto a inovação na saúde balizou a história da entidade, que tem investido forte em tecnologia.

Com o olhar sempre voltado para o futuro da medicina, o Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru completou 97 anos na última terça-feira (10), quando ocorreu um ato solene para marcar a data, realizado no salão nobre da instituição.

Fundado em 1928 por iniciativa da comunidade luso-brasileira, o hospital nasceu com o objetivo de oferecer atendimento de qualidade à população. Desde então, tornou-se sinônimo de cuidado humanizado, competência médica e compromisso social, informa a assessoria de imprensa.

"Zelamos pela história e por tudo o que a Beneficência representa para Bauru e região. Ver a evolução da estrutura, o investimento em tecnologia e o reconhecimento da população é um retorno valioso para todos que colaboram com essa missão", afirma Ana Christina Ferreira, presidente da diretoria executiva da Associação Beneficente Portuguesa, mantenedora da instituição. Para ela, a celebração dos 97 anos é motivo de orgulho.

Atualmente, um dos investimentos prevê a ampliação do centro cirúrgico e do pronto atendimento, a ser entregue em breve, além da implantação de serviços estratégicos, como a hemodinâmica e a maternidade. O setor de imagem também foi reestruturado para acomodar os novos equipamentos, segundo o departamento de comunicação. O administrador do hospital, Adriano Sávio Gonfiantini, revela também que a instituição aguarda a chegada de um sistema inédito de prótese robótica de joelho.