Começou o Feirão AERO Imóveis em Bauru

O primeiro dia do Feirão AERO Imóveis já começou movimentado em Bauru, reunindo interessados em comprar, vender, alugar ou investir em imóveis com total segurança e acompanhamento profissional. Realizado nesta sexta (13) e sábado (14), o evento acontece na sede da empresa e oferece uma oportunidade única para quem deseja fazer um bom negócio no mercado imobiliário local.

A equipe selecionou imóveis com valores especiais e condições únicas, disponíveis apenas durante o Feirão. Os descontos chegam a R$ 100 mil em alguns casos, e todas as negociações contam com o apoio direto da AERO Imóveis - uma marca reconhecida pela transparência e confiança no mercado imobiliário de Bauru e região.

VANTAGENS