De 28 a 31/7, Sebrae-SP realiza capacitação em gestão financeira

O Sebrae-SP realiza em Bauru, de 28 a 31 de julho, a capacitação presencial "Faça a gestão financeira do seu pequeno negócio". Com carga horária de 15 horas, o curso é voltado a empreendedores que desejam aprimorar o controle financeiro de suas empresas. As inscrições podem ser feitas pelo link.

Para William Massolini, analista de negócios do Sebrae-SP, o curso representa uma excelente oportunidade para que os pequenos empreendedores desenvolvam habilidades de gestão e fortaleçam seus negócios. "O curso proporciona resultados bastante positivos para os empresários participantes que relatam avanços imediatos na administração das empresas e passam a adotar uma abordagem mais estratégica nas decisões financeiras", destaca.

O curso tem valor de R$ 330,00 e pode ser parcelado em até seis vezes. Os módulos serão aplicados no escritório do Sebrae-SP em Bauru na avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia. Nos dias 28 a 30 as aulas acontecerão das 19h às 23h e no dia 31, será das 19h às 22h.

SERVIÇO