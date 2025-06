Moção de aplauso reconhece trabalho pioneiro com feridas em Bauru

A enfermeira estomaterapeuta Dra. Karina Trovarelli recebeu, no último dia 12 de junho, uma Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Bauru pelo seu trabalho pioneiro no tratamento de feridas. A homenagem foi entregue pelo vereador Júnior Lokadora, técnico de enfermagem e defensor da valorização da saúde pública e dos profissionais da enfermagem.

Dra. Karina Trovarelli atua há 22 anos no cuidado de pacientes com feridas de difícil cicatrização, como úlcera do pé diabético, lesão por pressão, queimaduras, feridas cirúrgicas abertas e feridas oncológicas.

Em 2020, ela inaugurou a primeira clínica especializada em estomaterapia da cidade de Bauru, oferecendo atendimento humanizado e atuando com tecnologias avançadas como laserterapia, ozonioterapia e enfermagem regenerativa.