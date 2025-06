CBS Imports inaugura unidade em Piratininga

A equipe contará com uma funcionária local, já treinada para garantir o mesmo padrão de atendimento da unidade de Bauru.

PROMOÇÕES E COQUETEL

Durante o sábado de inauguração, das 10h às 18h, a loja oferecerá um coquetel aos visitantes. Clientes que passarem por lá serão recebidos com vinho e brindes especiais. As promoções seguem o modelo de Bauru: algumas marcas selecionadas de perfumes com até 20% de desconto, produtos com 5% off e possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros.