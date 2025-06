Importância da autoestima no sucesso pessoal e profissional

Na vida pessoal, a autoestima define o que você aceita. Relacionamentos afetivos, amizades, criação dos filhos, tudo é atravessado pela forma como você se vê. Uma pessoa com autoestima fortalecida, se respeita e impõe limites, não se anula para agradar, se permite recomeçar e, o mais importante, se escolhe todos os dias, mesmo quando é difícil.

Construir autoestima é possível. Ninguém nasce pronto. A autoestima é uma construção diária, feita de autocuidado, autorrespeito e autocompaixão.?É o que você fala para si mesmo.?É como você se acolhe nos dias difíceis.?É a forma como você se olha no espelho, mesmo quando está cansado ou inseguro.

"A cura começa com uma escolha", como escrevi no meu livro.?E essa escolha pode ser me priorizar, me fortalecer, me permitir.