DER-SP abre 100 vagas de estágio para estudantes

A iniciativa visa oferecer formação prática e inserção no mercado de trabalho a jovens de diferentes áreas. O processo seletivo será realizado integralmente online, incluindo inscrição e aplicação das provas, para vagas nas cidades de São Paulo, Campinas, Itapetininga, Bauru, Araraquara, Cubatão, Taubaté, Assis, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Rio Claro.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), está com inscrições abertas para 100 vagas de estágio destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior. Os interessados devem se inscrever até às 12h do dia 16 de junho, pelo portal do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), responsável pela condução do processo seletivo.

A jornada de estágio e o valor da bolsa-auxílio variam conforme o nível de escolaridade. Para os estudantes do ensino médio, a carga horária será de 20 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 475,05. Já os alunos do ensino técnico terão 30 horas semanais e bolsa mensal de R$ 787,58; enquanto os estudantes do ensino superior cumprirão 30 horas semanais, com bolsa de R$ 937,59. Os estagiários também receberão auxílio-transporte, refeição e alimentação.

As inscrições devem ser feitas pelo site do CIEE. Após aprovação nas etapas online do processo seletivo, os candidatos convocados iniciarão suas atividades conforme o cronograma estabelecido pelo DER-SP.