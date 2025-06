Padre Beto volta ao rádio e estreia programa de reflexões

Roberto Francisco Daniel, conhecido como Padre Beto, estreia nesta segunda-feira (16) uma série de inserções diárias na programação da rádio Top FM (101,3 FM). Batizado de 'Reflexão para Viver', os 'programetes' trarão mensagens curtas, de cerca de um minuto, com o objetivo de provocar momentos de pausa e autoconhecimento no dia a dia dos ouvintes.

As reflexões serão veiculadas ao longo da programação de 24h da rádio. "A ideia é provocar uma pausa durante o dia para que as pessoas pensem no que estão fazendo, por que estão vivendo daquela forma e no que ainda podem realizar para melhorar a própria vida", explicou Padre Beto em entrevista.

Todas as mensagens são escritas e gravadas por ele. Os pensamentos também estarão disponíveis no seu perfil no Instagram: @padre_beto_oficial, onde é possível encontrar conteúdos complementares.